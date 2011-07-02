Каддафи пригрозил НАТО о готовности атаковать Европу

Лидер Ливии Муаммар Каддафи пригрозил НАТО предпринять атаки на территории Европы, если альянс не прекратит военную кампанию против его режима, сообщают РИА «Новости».

«Мы можем принять решение обращаться с вами так же, как и вы с нами. Если такое решение будет принято, мы также можем перенести военные действия в Европу», - заявил Каддафи в аудиообращении к своим сторонникам, собравшимся на главной площади столицы Триполи.

Каддафи также призвал ливийцев брать в свои руки оружие, поставляемое Францией мятежникам.

Пятничная демонстрация сторонников лидера Джамахирии стала одной из крупнейших за последние недели.