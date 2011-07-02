Гриценко: Рада планирует разрешить продажу ГТС

Народный депутат от НУНС, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко в эфире «Шустер Live» заявил, что на последней сессионной неделе парламентское большинство планирует принять закон об изменении формы собственности национальной газотранспортной системы, сообщает Первый национальный.

«На следующую пленарную неделю планируют внести законопроект для рассмотрения №7562, в нем, кроме внесения льгот, есть внесение изменений в закон «О трубопроводном транспорте», и этим законом открывают возможность для продажи нашей газотранспортной системы. Так как того захочет правительство Януковича», - сказал он.

Как известно, Президент Виктор Янукович потребовал от парламента принять этот законопроект еще в середине июня. Требование было озвучено через представителя президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 7 закона «О трубопроводном транспорте».

Эта статья в ее нынешней редакции запрещает реорганизацию и приватизацию государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта (МТТ), а также запрещает отчуждение и любые манипуляции с основными фондами и акциями государственных предприятий МТТ, НАК «Нафтогаз», дочерних и основанных ею предприятий и газохранилищ.

Новыми изменениями предполагается наделить Кабинет Министров полномочиями определять перечень предприятий, на которые распространяется действие статьи 7 закона «О трубопроводном транспорте».