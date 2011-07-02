Потребительские бунты в Украине вполне возможны – эксперт

Директор Национального центра стратегических исследований Андрей Ермолаев считает, что в Украине возможны потребительские консервативные бунты. Об этом он сказал в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

«Характер протестных настроений в Украине, к сожалению, сейчас на порядок более консервативен чем настроения 2004 года. Именно потому, что речь идет о простейших потребности - нормальное рабочее место, нормальный доход, нормальный государственный сервис, чего пока нет», - отметил эксперт.

По его словам, опасность заключается в том, что это можно разыграть в виде бунтов, каторые будут неуправляемыми.