Власенко: Оппозиция упустила шанс на настоящие реформы

Народный депутат, защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко считает, что оппозиции нужно признать свои ошибки. Об этом он пишет в своем материале для «Зеркала недели. Украина».

«В том, что сегодня происходит, виноваты и мы сами. Еще вчера мы являлись той самой властью, которая сегодня нас преследует. Еще вчера у нас был шанс провести настоящие реформы, но мы его упустили. Еще вчера у нас была реальная возможность если не построить, то хотя бы начать движение в сторону правового государства. Мы ею не воспользовались», — признает Власенко.

Вместе с тем, он отмечает, что фактически вся работа правительства Тимошенко в условиях кризиса свелась к реагированию на «мгновенные очаги возгорания, ведь подобных искусственных кризисов было множество, и касались они самых разных товаров — бензина, зерна, сахара и т.д». Адвокат Тимошенко жалуется, что из-за целой цепочки ежедневных проблем руки так и не дошли до стратегических решений, отмечая при этом также противодействие президента Ющенко и отсутствие серьезной поддержки в Раде.

По его словам, нужно честно признать, что в стратегическом плане усилия для проведения реформ оказались «откровенно недостаточными».

По его словам, после перехода из власти в оппозицию ряд просчетов продолжился: «Наша оппозиция привыкла плыть по течению. Она увлеклась критикой всего, что предлагает «антинародный режим», вместо того, чтобы навязывать власти идейную дискуссию и разрабатывать альтернативу. Она не задает идеологических ориентиров, не предлагает системы координат и не формирует повестку дня», — пишет Власенко.

Ни власть, ни оппозиция не формулируют ответ на вопрос, как мы хотим прийти в «счастливое будущее» - говорит Власенко.

Выход он видит в формировании идеологии и привлечении ее носителей к управлению государством: «именно идеология (причем в самом широком смысле) — и как экономическая модель, и как психология, и как система политических ориентиров — матрица для проведения реформ, отвечающая на вопрос о методах».