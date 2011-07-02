Эксперты назвали пять газовых провалов Москвы

2 июля 2011, 10:57

 

Газовый прессинг со стороны России на Украину, который все больше усиливается, является своеобразной компенсаторной реакцией Москвы на ее оглушительные газовые фиаско на протяжении последних месяцев, заявляют эксперт Центра «Номос» Михаил Гончар и юрист-международник Максим Алинов, сообщает «Зеркало недели. Украина».

По словам экспертов, таких фиаско пять. Первый — Турция пока так и не дала согласие на прокладку «Южного потока» через свою исключительную морскую экономическую зону, несмотря на все усилия российской энергетической дипломатии и лично российского премьера Владимира Путина.

Второй провал — Европейская комиссия, несмотря на шумную медийную и «тихую» непубличную сопроводительные кампании, отказалась поддержать этот проект в качестве приоритетного для ЕС.

Третий —Китай сорвал подписание «контракта столетия» на российских условиях (при этом настаивание «Газпрома» на применении европейских тарифов на газ китайская сторона уничижительно назвала «российской мелочностью».

Четвертый из списка провалов российской энергетической стратегии — Штокманское газовое месторождение, которое все так же остается в перспективе разработки еще с 1993 года. Как-то тихо и незаметно с повестки дня снят вопрос о масштабном экспорте российского сжиженного природного газа (СПГ) на рынок США с этого самого Штокмана. А вместо российского СПГ на американском рынке, СПГ из США появится на европейском рынке в 2014—2015 годах. Отсюда такая нервная реакция «Газпрома» на попытки Литвы реализовать соглашение с американской компанией по СПГ.

Пятый — ЕС, несмотря на титанические усилия России, не собирается изменять действие «третьего энергопакета», серьезно подрывающего монопольный статус «Газпрома» как экспортера российского природного газа.

Поэтому, отчаявшись добиться желаемого на Западе и Востоке, Москва развернулась в сторону своего «ближнего зарубежья» —Киева и Минска, считают эксперты. По их мнению, России необходим газовый блицкриг, а членам правящего российского дуумвирата — успех на грядущих выборах, причем каждому свой. Белорусская и украинская карты, на взгляд Москвы, должны стать козырными. Поэтому Россия развернула очередную масштабную пропагандистскую кампанию, которая, не исключено, включает в себя и сценарий «третьей газовой войны» с наступлением холодного сезона.

Таким образом, отмечают авторы, происходящее сейчас является своеобразным газовым беспределом с Востока, который вначале накрывает Беларусь с Украиной, а затем катится дальше, а вовсе не остановится, как полагает кое-кто в Брюсселе.

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