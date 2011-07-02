Войны США с 2001 года унесли жизни 225 тыс человек – исследование

Военные конфликты, в которых США приняли участие со времени терактов 11 сентября 2001 года, привели к гибели как минимум 225 тысяч человек и стоили не менее 3,7 триллионов долларов.

Соответствующие данные были получены в ходе исследования, проведенного университетом Брауна, во главе с Нето Кроуфорд и Кэтрин Лутц. Исследователи изучали войны в Ираке, Афганистане и контртеррористическую кампанию в Пакистане, сообщает РИА «Новости».

«По самым осторожным подсчетам, количество прямых жертв этих войн составило 225 тысяч погибших и 365 тысяч раненых», - утверждают ученые.

В частности, по их данным, число жертв среди гражданского населения составило 172 тысячи человек (125 тысяч иракцев, 56 тысяч пакистанцев и 12 тысяч афганцев).

Количество погибших боевиков составляет от 20 до 51 тысячи.

Военные потери США составили шесть тысяч человек, их союзников - 1,2 тысячи, Ирака - 9,9 тысяч, Пакистана - 3,5 тысячи, афганские потери - 8,8 тысяч человек. Частные охранные фирмы потеряли 2,3 тысячи своих сотрудников.

Войны США унесли жизни 168 журналистов и 266 работников гуманитарных организаций.

Результатом «войн против терроризма» стало появление более 7,8 миллионов беженцев.

3,7 триллиона долларов – цифра включающая в себя не только расходы военных бюджетов, но и дополнительные расходы на борьбу с терроризмом, защиту территории США и тому подобное.