Яценюк: Тимошенко и Луценко должны судить не менее три судьи

Народный депутат, лидер политической партии «Фронт змін» Арсений Яценюк предлагает внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволят рассматривать дела экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко коллегией из трех судей, а не одним судьей.

Соответствующий проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины А. Яценюк зарегистрировал в парламенте 1 июля, сообщили в пресс-службе «Фронта змін».

«Сегодня в Украине основным принципом судебной системы стала презумпция виновности. Сегодня еще до обвинительного приговора людей просто в зале суда выставляют преступниками. Причем решение о смене судьи принимает сам судья, которого хотят заменить, и механизма обжалования этого принципа не существует», - объяснил цель своего законопроекта А. Яценюк.

Он убежден, что дела о тяжких преступлениях, которые предусматривают заключение человека на более чем 5 лет, не могут рассматриваться одним судьей: «Особенно это недопустимо в тех случаях, когда этот судья не имеет опыта, имеет сомнительный послужной список и при этом отсутствует механизм его отвода. Как, например, в процессе судебного разбирательства в деле Ю.Тимошенко».

Лидер «Фронта змін» напомнил, что в Конституции существует норма о суде присяжных. Однако сегодня она не введена в действие, ведь нет соответствующего закона, и надеяться на его принятие при нынешней власти не приходится. «Невыполнение прямых конституционных норм окончательно нивелирует как Конституцию, так и систему правосудия в целом», - отметил он.

«При отсутствии суда присяжных единоличное рассмотрение судьей дел, срок заключения по которым предусматривает более 5 лет, просто недопустимо. Поэтому требую, чтобы парламент немедленно рассмотрел и принял изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для обеспечения в стране справедливости и верховенства права, обеспечения права человека достойно защищаться в суде, а не быть в нем только обвиняемым», - заявил А. Яценюк.

Нардеп также требует заслушать в Верховной Раде отчет относительно обеспечения законности и беспристрастности при рассмотрении уголовных дел в отношении Ю.Луценко и Ю.Тимошенко представителя Генеральной прокуратуры, информацию председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Леонида Фесенко. Лидер «Фронта змін» также требует, чтобы парламент обратился в Высший совет юстиции с предложением инициировать проверку соблюдения судьями Печерского районного суда Киева требований законности при рассмотрении уголовных дел в отношении Ю.Луценко и Ю.Тимошенко. В проекте постановления, зарегистрированном в парламенте 1 июля, А.ЯЦЕНЮК предлагает заслушать эту информацию в пятницу, 8 июля.