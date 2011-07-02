«Батьківщина» советует МИД внимательнее читать

Партия «Батьківщина» возмущена «сознательным искажением» МИД заявления госсекретаря США Хиллари Клинтон о политической мотивации судебного процесса против Юлии Тимошенко.

«В связи с этим, мы настоятельно рекомендуем ведомству господина Грищенко снять политические очки и внимательно прочитать статью американской информагентства Associated Press от 1 июля 2011 года, которую опубликовала американская газета Washington Post. В случае, если украинский МИД окажется таки не в состоянии понять существа дела, мы советуем обратиться в эти почтенные мировые изданий за разъяснениями», - говорится в сообщении пресс-службы «Батьківщина».

«Клинтон также выразила беспокойство, что судебный процесс против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в Украине является политически мотивированным», - цитирует «Батьківщина» Washington Post.

Также в пресс-службе «Батьківщини» советуют МИД почитать последнее интервью посла США в Украине Джона Теффта газете «Киев Пост», в котором он выразил свою обеспокоенность признаками выборочного правосудия, которая применяется против Тимошенко и других членов ее правительства.

Напомним, газета Washington Post написала, что госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила озабоченность тем, что судебный процесс против Тимошенко является политически мотивированным.

Директор департамента информационной политики украинского МИД Олег Волошин, который присутствовал на конференции министров Сообщества демократий в Вильнюсе, заявил, что Клинтон не вспоминала о Тимошенко и Украины вообще.