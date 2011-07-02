Карасев: Россия и Европа принуждают Украину к выбору «вектора»

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Украина не сможет и дальше придерживаться политики «многовекторности», к которой она пытается вернуться при Президенте Викторе Януковиче, поскольку изменились экономические условия, и она уже не выполняет функций транзитной страны, пишет ZN.UA.

«В связи с изменением газотранзитной стратегии России, ставкой на диверсификацию транзитных маршрутов (строительство Северного и Южного потоков), Украина постепенно теряет свою транзитную миссию. Многовекторность превращается в междувекторность, метания между векторами», — отмечает В.Карасев.

«Путаясь между российским и европейским векторами, являясь объектом этих силовых векторов, Украина уже не состоянии настаивать на самостоятельной внешней стратегии. Выходит, что не мы определяем, а нас определяют. Нужен переход от позиционной игры между двумя векторами к идентификационной стратегии. Украине рано или поздно придется сделать выбор между российским и европейским экономическим пространством», — уверен политолог.

В.Карасев считает основой «мновекторности» 1990-х – начала 2000-х экономический аспект.

«Украинская экономика времен постнезависимости развивалась в основном за счет консервации общего газотранспортного пространства с Россией: у Москвы — газ, у Киева — труба. Фактически низкая цена на газ и доходы от транзита держали на ватерлинии рентабельности ключевые украинские промышленные секторы, остатки советской неконкурентной гигантоэкономики. Геотранзит оставался той священной дойной коровой, которую опекали на самом высоком президентском уровне. В этом отношении многовекторность коррелировала со сложившимся политэкономическим режимом, обслуживающим экономические интересы правящего класса. Поэтому курсирование по маршруту Россия — Запад — Россия было выгодным в условиях дешевого российского топлива», — отметил он.

Но сейчас положение дел существенно изменилось.

«Внешним игрокам в лице Москвы и Брюсселя уже не интересна такая изоляционистская и «неприсоединительская» политика Украины, и поэтому они принуждают ее к быстрейшему геополитическому и геоэкономическому самоопределению. Если западные, европейские партнеры действуют средствами soft power, то россияне — по традиционной формуле «газ плюс все средства хороши». Понимая необходимость выбора, нынешняя украинская элита в то же время боится потерять политическую и экономическую автономию и оказаться зависимой от любого нового глобального центра», — считает политолог.