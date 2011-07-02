МВД: возле Печерского суда в понедельник будет около 100 правоохранителей

Возле Печерского суда в понедельник общественный порядок будет охранять около 100 правоохранителей. Об этом сказал начальник ЦОС ГУ МВД в городе Киеве Владимир Полищук, сообщает УНН.

«У нас уже неоднократно было около 100 человек, которые охраняли общественный порядок (у Печерского суда - Ред.). Это все в соответствии с заявками, поступающими в КГГА (по количеству сторонников Ю. Тимошенко, которые приходят под здание Печерского суда - Ред .). Если заявки будут в таких же объемах как раньше, то примерно порядка ста человек (правоохранителей возле Печерского суда - Ред.) плюс возможные резервы», - добавил собеседник агентства.