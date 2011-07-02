Чиновника поймали «на горячем» – в кабинете, с деньгами

На днях сотрудниками Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Черниговской области совместно с коллегами из Прилуцкого и Ичнянского райотделов милиции в ходе реализации оперативной информации и проведения розыскных мероприятий был задержан «на горячем» – во время получения взятки – государственный служащий одной из районных государственных администраций области, сообщили «Главреду в пресс-службе ОСО УМВД Украины в Черниговской области.

В целях личного обогащения, чиновник требовал и получил от жителя Прилук взятку в размере 8 тысяч гривен за ускорение процесса изготовления документов на имя последнего о регистрации юридического лица.

Процесс передачи денег происходил прямо в служебном кабинете. При задержании предмет взятки – деньги в сумме 8000 гривен – были изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.

По указанному факту прокуратурой Ичнянского района в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Это предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и последующим лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до трех лет. Взяточнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде.