Африканский союз отказался признать ордер на арест Каддафи

Африканский союз не признает ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи, выданный Международным уголовным судом (МУС), говорится в обнародованном 1 июля совместном заявлении участников саммита стран-членов Африканского союза, проходящем в Экваториальной Гвинее, сообщает «Лента.ру»

Ордер на арест Каддафи «серьезно затруднит» усилия по мирному урегулированию ситуации в Ливии, - подчеркивается в документе.

Участники саммита, сообщается в совместном заявлении, пришли к выводу, что «страны - члены Африканского союза не будут исполнять ордер на арест» ливийского лидера.

Африканский союз объединяет большинство стран континента. Его членами являются 53 государства. В апреле 2011 года Африканский союз предложил план мирного урегулирования ситуации в Ливии, реализовать который пока не удалось.

Ордер на арест Муаммара Каддафи, его сына Сейфа аль-Ислама Каддафи, а также начальника ливийской разведки Абдуллы аль-Сануси был выдан 27 июня. Ливийского лидера МУС обвинил в применении оружия против участников антиправительственных демонстраций, а его сына и начальника разведки - в отдаче распоряжений, повлекших за собой гибель гражданских лиц.