Кириленко: Оппозиция может проиграть выборы в центре и на западе Украины

Если от оппозиционных сил не будет согласования кандидатов по мажоритарным округам, то есть риск проиграть парламентские выборы даже в центре и на западе Украины. Такое мнение выразил народный депутат Украины Вячеслав Кириленко, комментируя возможность координации действий оппозиционных сил в ближайшее время, сообщает УНН.

«Координацию действий оппозиции, я предложил еще полгода назад, но это не должно быть чьё-то партийное мероприятие. В координации должны участвовать все, в том числе те, кто друг друга не воспринимает. Если не будет согласования кандидатов по мажоритарным округам, то оппозиция проиграет выборы даже в Западной и Центральной Украине», - сказал В. Кириленко.

Он также подчеркнул, что главным вопросом украинской оппозиции является согласование кандидатур на мажоритарные округа, а дальше уже возможны и партийные переговоры.

«Если оппозиция согласует свои действия по мажоритарным округам, то мы можем рассчитывать на оппозиционное большинство в нынешнем парламенте», - подчеркнул политик.

Напомним, партия «Наша Украина» предложила руководителям 17 оппозиционных партий 12 июля провести в Киеве рабочую встречу для координации действий в контексте подготовки к парламентским выборам 2012 года. При этом "Наша Украина" предлагает сделать рабочее совещание публичной, "чтобы дать обществу четкий сигнал о способности демократических сил действовать слаженно в защиту свободного волеизъявления граждан».