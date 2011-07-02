В Бахрейне начались переговоры между правительством и оппозицией

Сегодня в столице Бахрейна - Манаме начались переговоры между представителями правительства и оппозиции по выходу страны из политического кризиса.

В диалоге участвует и крупнейшая оппозиционная шиитская партия «Аль-Вифаг», сообщает Радио «Свобода»

В Бахрейне в феврале-марте прошли массовые народные выступления с требованием политических реформ, в ходе которых погибли около 30 человек.

Сотни оппозиционных активистов находятся в тюрьмах.

На этой неделе король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Калифа принял решение провести расследование применения силы против демонстрантов во время подавлением акций протеста.