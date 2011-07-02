Верховную Раду ждет «чрезвычайно конфликтная» неделя - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко прогнозирует, что следующая пленарная неделя у парламента будет чрезвычайно конфликтной, пишет УНИАН.

Вице-спикер напомнил, что следующая неделя в ВР по календарному плану должна стать последней рабочей перед закрытием сессии.

«И власть будет пытаться в эту неделю решить все и немедленно. Потому я прогнозирую, что эта неделя будет чрезвычайно конфликтной и непростой», - сказал Н. Томенко.

По словам вице-спикера, власть именно на этой неделе будет пытаться завершить принятие закона о пенсионной реформе, упростить процедуру тендерных закупок, также суды могут вынести решение по делам над представителями оппозиции.

«И это далеко не все серьезные конфликтные вопросы, которые могут возникнуть», - считает он.

Н. Томенко не исключает, что народным депутатам на следующей пленарной неделе не удастся рассмотреть все вопросы.

«То, что власть запланировала, чрезвычайно сложно будет рассмотреть в течение четырех рабочих дней. Потому вполне вероятно, что Верховная Рада продлит свою работу», - сказал он.