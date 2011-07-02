Бундесвер – самая неэффективная армия в НАТО

По данным Европейского оборонного агентства, армия ФРГ является самой неэффективной в НАТО. Расходы на каждого солдата бундесвера, участвующего в военной операции, примерно втрое превышают средний показатель по ЕС, сообщает «Немецкая волна»

В настоящее время количество немецких военнослужащих, готовых к участию в военных операциях, составляет 7000 человек, тогда как в Великобритании - 22 тысячи, а во Франции - 30 тысяч человек.

Действия каждого немецкого солдата, принимающего участие в военных операциях за рубежом, обеспечивают в Германии 35 других военнослужащих, а также 15 гражданских служащих бундесвера. У британцев эти показатели составляют 16 военнослужащих и четыре гражданских, у французов - восемь военнослужащих и два гражданских.

Участие одного военнослужащего в военной операции обходится бундесверу в 5,16 миллиона евро. Это примерно втрое больше, чем средний показатель по Евросоюзу.

Эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам оборонной политики Кристоф Шнурр (Christoph Schnurr) считает такое соотношение затрат и результатов «ужасающей диспропорцией». "Бундесвер до сих пор не реализовал концепцию своего превращения из застывшей танковой армии в высокомобильные вооруженные силы», - подчеркивает Шнурр.

Но, даже если реформа бундесвера пройдет успешно, вопрос о том, будут ли вооруженные силы ФРГ обходиться государству дешевле, останется открытым. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) намерен к 2014 году сократить оборонные расходы до 24 миллиардов евро в год, хотя уже сегодняшний показатель - 31 миллиард евро, или 1,3 процента ВВП - является одним из худших среди стран-участниц Североатлантического альянса. Во Франции, к примеру, он составляет 2 процента ВВП, в Великобритании - 2,5 процента.

В то же время в штаб-квартире НАТО считают, что для поддержания обороноспособности государствам следует тратить 2 процента своего ВВП. Для Германии это означало бы расходы в 50 миллиардов евро.