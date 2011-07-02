Зюганов создаст «народное ополчение» в ответ на «народный фронт» Путина

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ, который проходит сегодня в Подмосковье, обнародовал планы партии в случае прихода к власти, информирует ИТАР-ТАСС.

Подвергнув жесткой критике политику властей, Зюганов пообещал изменить «судьбу России в интересах народных масс». Коммунисты намерены сменить социальные приоритеты, экономический и внешнеполитический курсы. В частности, добиться роспуска НАТО и возродить союз с Белоруссией, Казахстаном и Украиной, отметил Зюганов.

В проекте резолюции пленума КПРФ призывает россиян вступать в формируемое партией Народное ополчение патриотических сил. По мнению Зюганова, это достойный ответ созданному по инициативе Владимира Путина Общероссийскому народному фронту.

«Наше патриотическое движение - это первый шаг к построению в России социализма 21 века. Наше народное ополчение - это знамя, собирающее честных и думающих граждан страны... Нашу программу нужд и интересов трудящихся воплотит в жизнь правительство народного доверия. Чтобы осуществить намеченное, мы пойдем на выборы под лозунгом широкого народного контроля над их проведением», - заявил Зюганов.

По итогам заседания, компартия намерена принять резолюцию, призывающую россиян вступать в новое «объединение патриотических сил», которое создается для «повышения политической активности избирателей и их широкого участия в предстоящих парламентских и президентских выборах». Платформой для объединения патриотических сил предложена программа КПРФ, принятая на XIII съезде партии.