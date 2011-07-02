Украина и США не смогли договориться о сотрудничестве в ядерной безопасности

Вчера в Вильнюсе министр иностранных дел Константин Грищенко и госсекретарь США Хиллари Клинтон должны были подписать Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в вопросах ядерной безопасности. Однако подписание не состоялось, сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

Американцы озвучили готовность предоставить Украине компенсационный пакет примерно в 40 млн долл. за вывоз всего высокообогащенного урана (ВОУ) и уже доставили в Украину определенное количество низкообогащенного урана (НОУ) для Киевского института ядерных исследований, начали мероприятия по усилению технического потенциала Севастопольского университета ядерной энергии и промышленности.

Но еще минувшей зимой поступали отрывочные сведения о том, что американская сторона не хочет фиксировать на бумаге свои обязательства относительно ее участия в строительстве в Харькове современной ядерной установки – источника нейтронов, основанного на подкритической сборке, управляемой электронным ускорителем. Украинская же сторона настаивала на подписании соответствующего документа.

В конце концов, меморандум был подготовлен, согласован сторонами и готов к подписанию. Американская сторона была готова к подписанию документа, но ее украинский министр иностранных дел прилетел в Вильнюс, не имея достаточных полномочий для подписания меморандума.

Поскольку документ является межправительственным, его подписанию должно было предшествовать принятие соответствующего распоряжения Кабмина.

В то же время, на своем последнем заседании в среду, 29 июня, украинское правительство не рассматривало вопрос о меморандуме с Соединенными Штатами. По имеющейся информации, К.Грищенко направил в Кабмин письмо, в котором говорится о поддержке Президентом проекта данного документа. Однако, как свидетельствуют источники ZN.UA, 30 июня Виктор Янукович в ответ на запрос К.Грищенко от 24 июня по поводу поездки в Вильнюс и подписания меморандума, начертил резолюцию «Командировка согласована. Текст Меморандума согласовать с премьер-министром Украины». В настоящее время Николай Азаров находится в отпуске, а исполняющий его обязанности первый вице-премьер Андрей Клюев, судя по всему, брать на себя ответственность за важное государственное решение не хочет.

Существует заключение СБУ, свидетельствующее о противоречиях текста меморандума национальным интересам Украины. Причина сопротивления: документ якобы не содержит достаточных обязательств американской стороны о строительстве установки в Харькове. В то же время украинская сторона обязуется вывезти весь оставшийся в Украине высокообогащенный уран.