Историческое решение. Бундестаг отказывается от «мирного атома»

Бундестаг принял историческое решение. Германия первой среди крупных индустриальных стран отказывается от «мирного атома». Это решение было принято на специальном заседании большинством голосов депутатов от партийного блока ХДС/ХСС, партий СвДП, СДПГ и «Союз90»/«зеленые». Выход ФРГ из атомной энергетики будет завершен в 2022 году. За это решение проголосовали 513 парламентариев. 79 народных избранников высказались против, 8 депутатов воздержались, сообщает ИТАР-ТАСС.

Восемь станций будут выведены из эксплуатации немедленно. Это семь старейших атомных электростанций, построенных до 1980 года, а также построенная в 1984 году АЭС «Крюммель», которая несколько лет назад была остановлена из-за многочисленных сбоев в работе оборудования. Остальные АЭС будут поочередно отключаться, начиная с 2017. Бундестаг также заявил о намерении рассмотреть серию законопроектов, призванных обеспечить переход на использование альтернативных источников энергии, прежде всего ветра и солнца.

После вступления в силу нового закона прекращает действие принятый в ноябре 2010 года закон о продлении сроков эксплуатации германских АЭС после 2022 года в среднем на 12 лет. Он был принят под давлением «атомного лобби» после победы ХДС/ХСС и СвДП на выборах в бундестаг осенью 2009 года. Документ предусматривал, что семь реакторов, вошедших в строй до 1980 года, должны работать на восемь лет дольше, а более новые - на 14 лет дольше, чем было первоначально запланировано. Законопроект был инициирован правительством ФРГ в составе блока партий ХДС/ХСС и СвДП.

Законом также предусмотрено ускорение проектирования и строительства и электростанций нового типа и линий электропередач. Документ также включает меры по экономии электроэнергии. Одна из них - оказание государственной поддержки проектам по реконструкции зданий.

В ближайшие годы в стране будут действовать две параллельные энергетические системы. Одна из них будет основана на альтернативных источниках энергии, другая будет состоять из угольных и газовых ТЭЦ, которые будут работать в период, когда энергия ветра и солнца не сможет полностью заменить атомную. В стране также предстоит оборудовать специальные энергохранилища. Запасов существующих ныне в стране хранилищ хватит на 39 минут.

Оппозиционная СДПГ и «зеленые» расценивают решение бундестага как свой собственный успех. По оценкам их лидеров, коалиция в составе ХДС/ХСС и СвДП возвращается к принятому в 2002 году «красно-зеленым» правительством в составе СДПГ и партии «Союз90»/«зеленые» закону о переходе к безъядерной энергетике и остановке последнего энергоблока в 2022 году, отмененному в 2010 году. Сопредседатель партии «зеленых» Клаудиа Рот на съезде партии в Берлине предложила включить закон об отказе ФРГ от ядерной энергетики в Конституцию ФРГ. При этом она считает возможным отключение всех АЭС к 2017 году.