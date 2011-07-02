Россия не допустит украинский сахар на свой рынок - Лисситса

президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса высказал мнение, что Ассоциация Российской Федерации не допустит украинский сахар на свои рынки, пишет УНН.

«На сегодняшний день на беспошлинной основе мы России ничего не поставляем. Насколько мне известно, как раз прогресс в переговорах между Россией и Украиной в этом плане на сегодня не достигнут (экспорт сахара в РФ на беспошлинной основе - Ред.)», - подчеркнул президент УКАБ .

Скорее всего, по словам эксперта, если в этом году и будут достигнуты какие-то договоренности по отмене таможенных пошлин на украинский сахар, то экспортировать Украина сможет сладкий песок в РФ разве что в следующем году, пишет УНН.

«Позиция российских сахарников однозначно не допустить украинский сахар на российский рынок. И у них лоббистские структуры довольно таки серьезные. Ассоциация сахаропроизводителей России не допустит сахара из Украины (в РФ - Ред.)», - убежден Лисситса.