Китай мечтает открыть отделения Генконсульства в Крыму

Посол Китая в Украине Чжан Сиюнь выразил признательность правительству Крыма за гостеприимство и организацию визита китайской делегации во главе с Председателем КНР Ху Цзиньтао. Об этом Посол КНР сообщил в ходе встречи с заместителем председателя правительства АРК Павлом Бурлаковым, передает УНН.

Во время встречи Чжан Сиюнь отметил, что Крым стал местом, куда активно приезжают китайские туристы. 6 тыс китайских туристов в Крыму за последний год - это не предел, заверил посол, отметив, что «мы будем работать в этом направлении, чтобы увеличить количество наших туристов».

Он также акцентировал внимание на том, что Крым для Китая не только курорт, но и привлекательный регион для инвестиций.

В этой связи Чжан Сиюнь обратился в Совет министров АРК с просьбой оказывать помощь китайскому бизнесу, который приходит работать в Крым, и также способствовать открытию отделения Генерального консульства КНР в Крыму.

В свою очередь заместитель главы правительства АРК выразил готовность Крыма в осуществлении совместных проектов в различных отраслях экономики.

Как сообщил Павел Бурлаков, правительство автономии планирует осенью этого года посетить Китай, отметив, что этот визит откроет перспективы экономических и культурных отношений между Крымом и регионами Китая.

Напомним, 18 июня 2011 года начать визит в Украину Председателя КНР Ху Цзиньтао по приглашению главы государства Виктора Януковича. В Крыму состоялась встреча в узком кругу Президента Украины Виктора Януковича и Председателя КНР Ху Цзиньтао. 20 июня визит китайской делегации продолжился в Киеве.