Украине нужно готовиться к «газовой атаке» Москвы - эксперты

Белорусский пример является предупреждением Киеву — готовиться к возможной «газовой атаке», пишут эксперт Центра «Номос» Михаил Гончар и юрист-международник Максим Алинов, сообщает ZN.UA.

По мнению экспертов, несколько деталей указывают на огромное желание России использовать еще раз газовый вентиль в качестве ultima racio regnum (последнего аргумента королей): «Газпром» увеличивает запасы газа на хранении в ПХГ Западной Европы, время от времени некие анонимные источники в брюссельских коридорах распространяют слухи о возможных проблемах в Украине с транзитом газа.

Авторы также отмечают, что показателен набор инструментов, которыми воспользовалась Москва в отношении Минска. В разгар кризиса «вдруг» оказалось, что Беларусь, по мнению российской стороны, задолжала в рамках тройственного Таможенного союза 6,38 млрд руб. ввозных пошлин. (Кстати, Казахстан тоже должник — 15,57 млрд руб.).

Москва немедленно стала настаивать на пересмотре их распределения, хотя с сентября 2010 года эти пошлины и так делятся в ее пользу в весьма «братской» пропорции: 87,97% — РФ, 4,7% — Беларусь, 7,33% — Казахстан.

По словам экспертов, Киев тоже стал свидетелем и «электроэнергетического блицкрига». В дополнение к уже имевшим место на протяжении последних семи лет нескольких «газовых» и «нефтяных» войн, в Москве решили опробовать и их «электрическую» разновидность. Хотя суточное прекращение подачи электроэнергии в Беларусь не критично для нее, но, тем не менее, такое отключение должно было стать устрашением.

Все выше сказанное, по мнению авторов, подтверждает то, что Россия отдает предпочтение не правовым механизмам урегулирования споров, а экономическому шантажу, который она усиливает рубильником или газовым вентилем.

Поэтому очередные предлагаемые севастопольские уступки Кремлю в обмен на дополнительную скидку в цене газа, которая, скорее всего, будет в какой-нибудь «хитрой упаковке», еще больше увеличат аппетиты России и если и снимут с повестки дня вопросы вступления в Таможенный союз, слияния «Нафтогаза» с «Газпромом», то только временно — до наступления холодов.