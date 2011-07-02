Безсмертный: Белорусско-российские отношения давно потеряли здравый смысл

Экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный не склонен видеть в новом белорусско-российском конфликте какие-то осмысленные мотивы со стороны Минска. Между Минском и Москвой начался новый виток конфронтации, сообщает «Зеркало недели».

По словам Р. Безсмертного: «Белорусско-российские отношения давным-давно потеряли рационализм, здравый смысл. Здесь скорее доминируют простые человеческие обиды: думаю, Лукашенко считает, что Россия ему чем-то обязана и потому должна содержать его режим. А Москве сейчас не до того, чтобы запросто так тратить огромные деньги на Лукашенко. За последние двадцать лет российское государство вложило в Беларусь огромные средства — около 50 млрд долл. Поэтому естественно, что российский бизнес претендует на определенную часть имущества, а Российская Федерация продвигает свои интересы».

По мнению Р. Безсмертного, белорусская власть уже утратила контроль над ситуацией внутри страны. «Конфронтация с Россией в совокупности с политическим и экономическим кризисами, переживаемыми Беларусью, очень скоро может свести ситуацию к тому, что в этой стране может быть другой президент и другая власть», — считает экс-посол.

В то же время белорусский политолог Андрей Ляхович выразил уверенность, что Минск не пойдет на продажу белорусской госсобственности России. «Конечно, без внешних заимствований не обойтись, — считает эксперт. - Но власти думают занять деньги не у Москвы: Минск рассчитывает, что Запад все же даст свое согласие на предоставление МВФ кредита в обмен на освобождение политических заключенных. Кроме того, белорусские власти рассчитывают, что Запад пойдет навстречу Минску, опасаясь, что Беларусь будет поглощена Россией».

Другие эксперты полагают, что белорусский режим уже в таком положении, что просто вынужден продавать россиянам белорусские предприятия, входящие в список т.н. фамильного серебра Беларуси. И начнет Минск распродажу с «Белтрансгаза». Это просто вопрос времени и цены: белорусы стремятся получить как можно больше, а россияне — заплатить как можно меньше. А после пойдут и другие объекты. Вот уже первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что к концу текущего года будет создан холдинг «Росбелавто» на базе МАЗа и КАМАЗа.