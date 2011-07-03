Кличко - абсолютный Чемпион мира!

Бой года между украинцем Владимиром Кличко - чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBО и IBF, и британцем, чемпионом мира по версии WBА Дэвидом Хэем закончился победой .



Кличко одержал победу. Единогласным решением судей (117:109, 118:108) Владимир был объявлен победителем боя и абсолютным чемпионом мира!

Сам чемпион поблагодарил всех своих поклонников и признал, что схватка с «быстрым» Хэем была не самой простой.



«Я рад приветствовать всех, кто следил за нашим боем. Благодарю всех, кто приехал с постсоветского пространства. И очень важно, что вы поддерживали меня. Мой соперник был быстрым и разнообразным. Для меня это было непросто. Но я смог направить бой в нужное русло. К сожалению не удалось закончить бой нокаутом. Но Хэй оказался настолько быстр, что очень трудно было поймать его на таком ударе. Но не взирая на это, для меня главное, что я смог завоевать этот последний чемпионский пояс», — подытожил после боя Владимир Кличко.