Стросс-Кан может вернуться в большую политику

По мнению представителя Соцпартии Франции Лионеля Жюспена экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан сможет принять участи в президентских выборах.

Об этом Жюспен заявил после того, как стало известно, что дело против Стросс-Кана может не дойти до суда из-за сомнений в правдивости показаний истицы, сообщает Би-би-си.

Во Франции все больше надеются на то, что это дело рассыплется. И если это произойдет, то никто кроме самого Стросс-Кана не сможет помешать ему принять участие в президентских выборах.



"Если мы гипотетически предположим, что Доминика оправдают от всех подозрений и обвинений - а я надеюсь, именно так и произойдет - тогда прежде всего он сам должен решить, а потом уже решение принимать социалисты", - заявил Лионель Жюспен.



Депутат парламента от Соцпартии Жан-Мари Ле Ген также считает, что Стросс-Кан может принимать участие в предвыборной кампании.



"Если американское правосудие его реабилитирует, вернет ему честь и достоинство, тогда Доминик Стросс-Кан будет бойцом в нашей стране".



Список номинантов в кандидаты в президенты должен быть определен до 13 июля - за пять дней до следующего появления Стросс-Кана в суде.



Однако один из руководителей Соцпартии Франсуа Холанд говорит, что крайний срок может быть продлен.



Во Франции очень сильна поддержка Стросс-Кана. На момент ареста, он являлся одним из возможных кандидатов от Социалистической партии на пост президента Франции на следующих выборах. Эксперты считали, что он имеет реальные шансы победить на этих выборах нынешнего президента Николя Саркози.