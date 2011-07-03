Карасев: Таможенный союз - инструмент экспансии России

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Таможенный союз приведет к расширению внутреннего российского рынка до внешних торговых границ.

Об этом он пишет в своей статье для ZN.UA.

По мнению политолога ТС необходим Росси для экономической, а затем и политической экспансии в соседние страны.



«Таможенный союз — это фактически расширение внутреннего российского рынка до внешних торговых границ. То есть Россия стремится к тому, чтобы ее экономические границы совпали с политическими границами Украины. В таких условиях Россия будет способна выстроить прямые экономические контакты с ЕС без украинского транзитного посредничества», — считает В.Карасев.



«Россия выступает за общее экономическое пространство, но предлагает не создание общего рынка, а расширение своего внутреннего рынка за счет рынков других государств. Не лишним будет напомнить, что объединение Германии в середине XIX века началось с введением О.Бисмарком единого таможенного тарифа, который тогда назывался имперским тарифом для всех германских земель. Это геоторговое объединение стало прологом к созданию второго германского рейха», — отмечает автор.



В.Карасев не уверен, что этот проект поддержит экономическая элита Украины.



«Украина весь постсоветский период держится за многовекторность, которая означает постоянное балансирование в положении полуинтеграции. Подрихтовывая время от времени свой изоляционизм, придумывая всевозможные полуинтеграционные формулы типа „3+1“ для Таможенного союза (ТС) или недо-ассоциации с Зоной свободной торговли (ЗСТ), власть делает все, чтобы не утратить контроль над внутренним рынками и активами, а также шаткой политической системой. Политическая элита понимает, что, присоединившись к определенному экономическому пространству, придется менять политэкономический режим, а это в свою очередь грозит потерей своего доминирующего статуса и привилегий», — уверен политолог.