ЕС не хочет потерять Украину - эксперт

Эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий считает, что Европейский Союз в период председательства Польши во второй половине текущего года может предоставить украинцам определенную перспективу членства в европейском сообществе. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.



„Это маловероятно, но возможно”, - сказал он, оценивая шансы украинской власти получить официальное признание европейскими политиками возможность вступления Украины в ЕС.



Политолог считает, что Евросоюз после победы на президентских выборах Виктора Януковича стал, как ни странно, «более уступчивым» в отношениях с Украиной, о чем, в частности, свидетельствует предоставление Украине в прошлом году плана действий по введению безвизового режима.



„Есть подозрение, что ЕС не хочет потерять Украину, и политика балансирования, к которой в известной степени возвращается Янукович, дает видимые результаты”, - сказал эксперт.



По мнению Шептицкого Евросоюз не так расположен к дальнейшему расширению, как несколько лет назад, когда европейские политики также отказывались официально признать возможность вступления Украины в ЕС.



В то же время, он считает, что фактором, который может склонить ЕС в какой-то форме признать такую возможность, может быть желание европейцев не допустить полного возвращения Украины в сферу влияния Российской Федерации.



„Евросоюз сейчас делает ставку больше на пряник, чем на кнут”, - сказал эксперт.



Он отметил, что официальное признание европерспективы для Украины было бы настоящим успехом и для Польши, и для Украины.



Напоминаем, Польша, которая является наиболее активным в Европе лоббистом евроинтеграции Украины, 1 июля начала председательство в Совете Евросоюза. На минувшей неделе руководитель польского МИД Радослав Сикорский заявил о намерении польской власти на сентябрьском саммите «Восточного партнерства» добиваться для Украины определенного рода перспективы членства в ЕС.