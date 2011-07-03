Мороза выставили из Социнтерна. За несоответствие

Соцпартию Украины исключили из Социалистического Интернационала.



Об этом сообщили "Украинской правде" участники Совета Социнтерна, которое состоялось 1-2 июля в Афинах.



Совет проходил под председательством президента СИ, премьер-министра Греции Георгия Папандреу и была посвящена новой волне демократии, вызванной "весной народов" в Северной Африке.



Среди решений этого Совета, принятых под влиянием "арабской весны" было и исключение ряда партий из рядов Социнтерна за несоответствие действий этих партий основополагающим ценностям и принципам Интернационала.



Хотя чистка прежде затронула арабские страны, но и в Восточной Европе две партии вычеркнуты из членов СИ. Это - Болгарская партия левых социал-демократов и Социалистическая партия Украины Александра Мороза.