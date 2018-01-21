"Провокаторы или идиоты". Аналитик назвал, кому выгоден разрыв договора с Россией

Кремлю было бы чрезвычайно выгодно, чтобы Украина в одностороннем порядке денонсировала договор с Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Об этом заявил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, отвечая на вопрос читателя во время чата в "Главреде".

"И здесь в некоторых заявлениях отдельных наших "патриотов" я вижу большую проблему, чем в истерии путинского истеблишмента. Иногда пытаюсь понять: те, кто сейчас призывают выйти из сделки — сознательные провокаторы или "полезные идиоты"?", — подчеркнул он

По его мнению, существующее соглашение является единственным документом высокого уровня, в котором четко гарантировалась незыблемость границ, а, следовательно, ответственность Москвы за их попрание.

"Нет соглашения — нет и ответственности (правда, только в том случае, если мы сами денонсируем это соглашение)", — отметил аналитик.

Он указал, что тот, кто первым денонсирует договор, однозначно проиграет.

"Когда наши доморощенные патриоты повторяют то же, что российские депутаты, то фактически помогают Кремлю, потому что Путин очень хотел, чтобы именно Украина сделала этот первый шаг. Нет соглашения — нет документа, которым гарантировались наши границы, а, следовательно, нет ответственности агрессора", — добавил Чорновил.

Напомним, ранее Чорновил рассказал о недовольстве близкого окружения Путина.