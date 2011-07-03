День ВМФ Украины. Литвин принимает парад

В Севастополе сегодня проходят основные мероприятия ко Дню флота Украины, который традиционно отмечается в первое воскресенье июля, сообщает УНИАН.

Глава Верховной Рады Владимир Литвин и командующий украинскими ВМС адмирал Виктор Максимов произвели обход парадного строя кораблей, которые выстроились на внутреннем рейде Севастопольской бухты.

На катере вместе с Литвиным и Максимовым обход строя кораблей осуществляли также министр обороны Украины Михаил Ежель, председатель Госдумы РФ Борис Грызлов, командующий ЧФ России вице-адмирал Владимир Королев, председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба.



В параде приняли участие 16 кораблей, катеров и судов. Кроме кораблей и судов национальных ВМС, привлечены также 2 корабля морской охраны Государственной пограничной службы Украины, спасательное судно от ГП «Севастопольский морской торговый порт», а также корабль ЧФ РФ.



После парада на площади Нахимова состоится ритуал вручения морских кортиков выпускникам Академии ВМС им. П.С. Нахимова, который завершится торжественным прохождением личного состава. Затем пройдет возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам города-героя Севастополя в 1941-1942 годах.



В 22.00 над Севастопольской бухтой будет произведен праздничный фейерверк.