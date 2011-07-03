Станиславу Шушкевичу сорвали поездку на форум Сообщества демократий

Оппозиционный белорусский политик Станислав Шушкевич, задержанный минувшей ночью на границе Белоруссии с Литвой, отпущен, информирует Радио Свобода.



Освобождены также задержанные вместе с ним 12 студентов, с которыми Шушкевич ехал в поезде.

Как сообщалось ранее, Шушкевич в ночь со 2 на 3 июля был снят с поезда Вильнюс-Минск на белорусской территории после прохождения таможенного досмотра. Вместе с ним были задержаны 12 студентов, с которыми Шушкевич направлялся в Литву для участия в форуме Сообщества демократий.

Известно, что у всех задержанных были отобраны паспорта. В то же время правоохранители не сообщили им о причинах задержания.

Станислав Шушкевич являлся Председателем Верховного Совета Белорусии 1991-1994гг. Он был участником встречи в Беловежской пуще (Вискули) с Президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком, где было принято решение о ликвидации СССР и создании СНГ. В качестве главы белорусского парламента поставил подпись под Беловежскими соглашениями.

Напомним, сегодня, в День независимости Белоруси, оппозиция намеревается провести очередную акцию молчаливого протеста против политики руководства страны.



В то же время в Минске власти организуют военный парад, расходы на который оппозиция считает нецелесообразными в условиях нарастающего кризиса в экономике.