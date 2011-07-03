Москаль: Никто никого не посадит

«Никто никого не посадит. А на парламентских выборах оппозиционные силы возглавит Тимошенко и Луценко», — заявил народный депутат Геннадий Москаль в эфире «Радіо Свобода».

«Приговор будет выписан за пределами суда и в зависимости от той политической ситуации, которая сложится в Украине на момент вынесения решения, от того, как будет реагировать Запад. Сегодня уже есть и заявление Госдепа США, есть и заявление Европарламента, и Еврокомиссии... Все будет зависеть от той реакции, которая будет сегодня не только в Украине, но и у мирового сообщества», — подчеркнул политик.