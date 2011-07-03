Джарты: В Крыму пытаются разыграть карту религиозного противостояния

Власть Крыма будет жестко пресекать любые попытки поставить под угрозу межнациональное согласие в автономии, заявил премьер-министр Крыма Василий Джарты, комментируя попытку отдельных политических сил и общественных организаций восстановить снесенный по решению суда самовольно установленный поклонный крест под Феодосией, информируют Подробности.



"Отдельные политические деятели, которые в очередной раз пытаются разыграть карту религиозного противостояния, должны четко осознать – время, когда власть на подобные действия смотрела сквозь пальцы, ушло безвозвратно. Никому и ничего не сойдет с рук – закон не терпит избирательного применения", - цитирует Джарты главное управление информационной политики Совета министров Крыма в воскресенье.



При этом Джарты подчеркнул, что "самовольные и агрессивные попытки незаконно устанавливать поклонные кресты – это политика, закамуфлированная в религию".



"Акция, произошедшая под Феодосией, нужна только зачинщикам и их заказчикам – стремящимся превратить религию в инструмент ненависти и раздора", – отметил крымский премьер. Он заявил, что в Крыму нет каких-либо причин для возникновения межнациональных конфликтов.



"Предостерегаю всех "буйных голов": власть в Крыму сильна, как никогда, и любые попытки пошатнуть стабильность получат адекватный и немедленный ответ власти", – заявил глава правительства автономии.



"Сохранение мира и согласия в многонациональном Крыму – это наша главная, базовая ценность. Любые попытки провокаций, с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в автономии, будут пресекаться быстро и жестко. Все крымчане – это граждане Украины, которые независимо от религиозной и национальной принадлежности, имеют равные права и обязанности – то, что не позволено одним, не будет позволено и другим", - заявил Джарты.



По сообщениям СМИ, в начале мая представители казачьих организаций установили крест при въезде в Феодосию, против чего выступали крымские татары. Совмин обратился с иском в Хозяйственный суд Крыма о демонтаже креста, тот 20 мая удовлетворил иск, казаки пообещали обжаловать его в Апелляционном суде.



1 июля крест был демонтирован и перевезен к храму Архангела Михаила в Феодосии. 2 июля около 100 казаков пришли к храму и, забрав крест, отправились с ним к месту, где он находился до демонтажа, чтобы снова установить его. При въезде в Феодосию между казаками и бойцами "Беркута" возникла потасовка, в результате которой 9 казаков были травмированы.



По результатам переговоров начальника крымской милиции Сергея Резникова, мэра Феодосии Александра Бартенева и других чиновников с членами инициативной группы из числа казаков крест снова отвезли на территорию храма Архангела Михаила и передали на ответственное хранение до момента, пока будут собраны документы для его законной установки.