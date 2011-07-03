"Сирый и убогий" Лукашенко не допустит "цветных" революций

Оппозиционный белорусский сайт "Хартыя'97" информирует о ходе празднования Дня независимости в Белоруси, в частности излагается воскресная речь президента Лукашенко на военном параде по случаю официального Дня независимости .

По словам Лукашенко, он – «сирый и убогий», а Беларуси «навязывают» революцию.



«Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии «цветных» революций, написанные под копирку в столицах отдельных стран. Мы понимаем, что цель этих атак – посеять неуверенность и тревогу, разрушить общественное согласие. В конечном итоге – поставить нас на колени и свести к нулю все завоевания независимости. Этому не бывать», - заявил Лукашенко.



По его словам, «сильные мира сего применяют против неугодных стран оружие массового информационного поражения». Бацька заявил, что «цель всего этого – диктат, навязывание политической воли, унификация мира, принуждение народов к новому мироустройству». «Этот «новый порядок» предполагает разделение мира на «золотой миллиард» и всех остальных – сирых и убогих, не имеющих даже права голоса», - сказал Лукашенко.



Президент отметил, что Беларусь никому не угрожает, ни на кого не нападает и не собирается этого делать впредь. "Мы не разрабатываем и не используем оружие массового поражения. Не финансируем международную преступность и терроризм. Не готовим боевиков для организации революций у соседей. Не торгуем женщинами и детьми", - заявил руководитель страны, в которой, как полдчеркивает Хартыя "в тюрьмах сегодня находятся десятки политических заключенных".



После выступления Лукашенко практически не было аплодисментов. "Никто сегодня не получил аккредитации на аплодисменты", - пошутили участники парада в "Твиттере", намекая на недавнее заявление замначальника ГУВД Мингорисполкома Игоря Евсеева, заявившего после "молчаливых" акций протеста, что "хлопать 3 июля можно только в адрес ветеранов и участников войны".