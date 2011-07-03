Бенедикт XVI назвал причиной нищеты эгоизм

Папа Римский Бенедикт XVI на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая прошла в Риме, назвал причиной бедствий, потрясающих мир, эгоизм и бессердечность, сообщает ТСН.

"Нищета, низкий уровень развития и голод являются результатом эгоистичного отношения к жизни, которое, исходя из сердца человека, проявляет себя и в социальных отношениях и в экономической сфере", - сказал понтифик.

По его словам, мы не можем забыть о том, что еда стала предметом махинаций и что она "связана с движениями на финансовом рынке, которому не хватает четких правил и моральных принципов и который преследует только выгоду".

Папа Римский также призвал участников конференции принять меры, способствующие ограничению спекуляций на рынке цен на еду.

Глава католической церкви выступает с призывами ужесточить регулирование экономики во имя бедных уже не впервые. Так, в 2009 году во время кризиса глава католической церкви призвал государства к перераспределению собственности в пользу бедных. По мнению Бенедикта XVI, "существует острая необходимость в особом политическом органе власти для регулирования вопросов мировой экономики".