Хэю и тренеру его мешали рефери и травмы

Тренер Хэя Адам Бут признал, что его подопечный разгромно проиграл по очкам, и не имеет никаких претензий к судьям, но ему совершенно не понравилось как вел себя рефери в ринге, сообщает Спорт bigmir)net.



"Я очень недоволен рефери. Он отсчитал нокдаун, когда боксер оказался на помосте после толчка, вместо того, чтобы дать замечание его противнику, - заявил Бут. - Я высказал ему все после боя, потому что я не из тех, кто просто будут молчать глядя на несправедливость. Это неправильно и нечестно".



"Не могу сказать ничего против судейского решения, - все же отметил тренер Хэя, - но рефери был ужасен. И если бы с ногой Дэвида было все в порядке, кто знает, как бы все сложилось. Он мог показать больше. Владимир - великий чемпион, но для него это тоже был трудный бой, потому что Дэвид очень быстр. Но он доказал что может не терять бдительность в течении всех 12 раундов".



"Мы очень разочарованы - травмы преследуют Дэвида, - посетовал Бут. - За его карьеру у него было так много травм!"



В то же время тренер Владимира Кличко Эммануэль Стюард заметил, что Хэй был недостаточно агрессивен.



Напомним, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBО и IBF Владимир Кличко победил Дэвида Хэя и отобрал у него пояс чемпиона по версии WВА. По итогам 12 раундов судьи отдали победу украинцу со счетом 118-108, 117-109 и 116-110.