Литвин пообещал учесть нужды флота. В будущем году

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин во время празднования Дня флота Украины в Севастополе заявил, что при подготовке проекта государственного бюджета на 2012 год будет сделано все, чтобы учесть потребности военных сил, включая ВМС Украины, сообщает РБК-Украина.

"Есть соответствующее поручение Президента Украины, есть соответствующая воля Верховной Рады Украины, и, понятно, что Кабинет министров будет ее реализовывать", - подчеркнул руководитель украинского парламентаи подчеркнул необходимость обновлять материальную базу ВМС Украины

В свою очередь, министр обороны Украины Михаил Ежель заявил, что "корабль класса корвет будет строить государство, но уже сегодня одна из киевских структур вложила 100 тыс. грн. в его создание". Министр обороны подчеркнул, что "тот, кто может помочь, будет вкладывать соответствующие средства".