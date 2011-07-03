Сербия и Косово впервые достигли соглашения

Сербия и Косово впервые в истории заключили друг с другом целый ряд договоренностей, в том числе о свободе передвижения, взаимном признании школьных и университетских дипломов, а также обмене копиями регистрационных книг актов гражданского состояния.

Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на представителей Европейского Союза, ставшего инициатором переговоров между Белградом и Приштиной. Подписание документов состоялось в Брюсселе. Посредник от ЕС Роберт Купер заявил, что особую важность имеет в первую очередь "единство, достигнутое сторонами в вопросе о свободе передвижения".



Глава делегации Сербии на переговорах Борко Стефанович подтвердил, что теперь граждане Косово вправе въезжать на сербскую территорию, предъявив при этом удостоверение личности, выданное косовскими властями. До сих пор Белград отказывался признавать эти документы.



Компромисс открывает перспективу членства в ЕС



Напоминаем, Сербия стремится стать членом Евросоюза, и в качестве условия ее сближения с ЕС Брюссель назвал компромиссы, которые должно заключить правительство в Белграде с властями Косово.



Косово отделилось от Сербии в одностороннем порядке 17 февраля 2008 года, его независимость признали почти все государства Запада, в том числе США, Германию и большинство других стран ЕС. Кроме того, бывший сербский край приняли в свой состав Международный валютный фонд и Всемирный банк. Между тем Сербия, Россия, Китай, Индия и некоторые другие влиятельные страны по-прежнему считают Косово частью Сербии.