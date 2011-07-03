Шредер уже не считает евро "чахлым недоноском"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер публично признал, что совершил ошибку, назвав "в пылу избирательной кампании 1998 года" единую европейскую валюту "чахлым недоноском".

Сегодня, когда многие в Европе, в том числе в Германии, засомневались в перспективах евро, бывший канцлер ФРГ, наоборот, призывает к самому решительному продолжению курса на сохранение и укрепление евро, пишет Немецкая волна.



Бывший лидер немецких социал-демократов подверг критике ныне правящую в Германии коалицию христианских демократов и либералов за то, что она слишком долго полагала, будто в валютном союзе можно избежать перераспределения средств в пользу отдельных его членов: "При единой валюте должно быть ясно, что более сильным придется помогать более слабым".



"Отсутствие политического союза и есть основная причина того кризиса, который переживает сейчас евро", - убежден Шрёдер.

Экс-канцлер уточнил, что под политическим союзом в современном контексте он понимает широкомасштабную координацию экономической, финансовой и, в известной мере, социальной политики стран-членов еврозоны: "Если я говорю координация, то не имею в виду, что у всех все должно быть одинаково. Однако любые суверенные решения должны приниматься в определенных рамках".