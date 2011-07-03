НАТО - РФ: сложный диалог по чувствительным проблемам

Военные и политические выгоды России и НАТО от сотрудничества в области противоракетной обороны /ПРО/ могут быть очень значительными, однако не следует ждать быстрых результатов. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС в преддверии заседания Совета Россия-НАТО (СРН) в Сочи, которое состоится 4 июля.



"Потенциал для взаимодействия огромен. С военной точки зрения, выгоды от расширенного сотрудничества и транспарентности были бы значительны. С политической точки зрения, договоренность по ПРО могла бы фундаментально изменить то, как мы видим друг друга, и то, как мы работаем друг с другом", - подчеркнул генсек Альянса.



В то же время, он отметил, что "это сложный диалог по чувствительным проблемам", поэтому не следует ожидать быстрых результатов.

Генсек Альянса пояснил, что сейчас Россия и НАТО стараются выработать концепцию сотрудничества в сфере ПРО, "которая бы удовлетворяла потребностям в сфере безопасности всех 29 стран - членов СРН".



"В целом, я убежден, что должны быть две различные системы ПРО, которые, однако, будут тесно взаимодействовать, чтобы наилучшим образом защитить свои территории, соблюдая при этом суверенитет России и государств НАТО", - сказал он.



Расмуссен вновь дал понять, что Альянс не устраивает предложенный Россией на саммите в Лиссабоне в ноябре прошлого года "секторальный подход", по которому противоракетные системы России и НАТО должны быть направлены исключительно вовне общего пространства, защищая каждая свое направление.



Объясняя позицию Альянса, Расмуссен отметил: "У НАТО есть обязательства по обеспечению безопасности всех своих стран-членов. И мы не можем делегировать эти обязательства кому-то еще. Точно так же я не ожидаю, что Россия захочет передать НАТО полномочия по обеспечению собственной безопасности".



"Нам известно, что, как минимум, 30 стран имеют или стремятся получить технологию создания баллистических ракет. Военные программы некоторых из них могут достичь территории НАТО. Эта угроза не будет ждать, когда мы развернем свою защиту, поэтому НАТО также не может ждать", - сказал Расмуссен.



"Надеюсь, что встреча в Сочи поможет всем 29 членам СРН приблизиться к общему пониманию того, что мы хотим и что мы можем построить", - заключил он.