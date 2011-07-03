Украина не хочет международной изоляции Беларуси

Украина выступает против политики международной изоляции Беларуси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.



Как сообщается, советник президента - руководитель Главного управления АП по международным отношениям Андрей Гончарук принял участие в телемосте между Киевом, Варшавой и Москвой. Он в частности отметил, что в Украине внимательно следят за ситуацией в Беларуси, и подчеркнул, что Украина выступает против политики международной изоляции этой страны.



Отвечая на вопрос о последствиях для Европы ухудшения экономического положения в Беларуси, Гончарук сказал, что Украина заинтересована в экономической стабильности в этой стране, поскольку Беларусь является ее важным торговым партнером.



Как известно, ранее Евросоюз принял в отношении Беларуси ряд санкций экономического и политического характера, в частности, составив список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны ЕС.



Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на параде по случаю Дня независимости, заявил, что внешние силы, пытаясь дестабилизировать обстановку в стране, стремятся разрушить общественное согласие и поставить Беларусь на колени.