Мы не одни: в Молдове тоже пенсионная реформа

В Молдове вступили в силу изменения в социально-пенсионном законодательстве, согласно которым пенсионный возраст государственных служащих будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев. Поэтапное проведение пенсионной реформы намечено проводить до достижения 57 лет для женщин и 62 - для мужчин.



Как сообщает УКРИНФОРМ, ранее этот возраст составлял, соответственно, 52 и 57 лет при обязательном трудовом стаже на государственной службе в 15 лет и общем трудовом в 30 лет. По новому закону предусмотрено поэтапное повышение трудового стажа - до 35 лет.



Законодательные изменения коснутся военнослужащих и работников органов внутренних дел, а также контрактников - их стаж службы в вооруженных силах составит 25 лет вместо 20.



Кроме того, с 1 июля в Молдове становится "невыгодно" болеть - с этого дня первый день больничного листа не будет оплачиваться, второй оплачивается работодателем, причем в объеме 80% от заработка больного, и только начиная с третьего дня, больничные листы будут оплачиваться из фонда социального страхования.