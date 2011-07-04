День незаисимости - в Минске жестокий разгон оппозиции (ВИДЕО, ФОТО)

В Минске разогнана акция протеста белорусской оппозиции. Радио Свобода, ссылаясь на журналистов, наблюдавших за событиями, соощает, что это самые жестокие задержания за последнее время.



Вопреки запретам и потиводействию силовых структур, оппозиционеры собрались провести очередную "молчаливую" акцию 3 июля в 19.00 по киевскому времени. Сбор участников планировался на Привокзальной площади Минска.



За несколько часов до начала акции в центр Минска начали стекаться силы безопасности и автозаки. На улицах и площадях наблюдалось большое скопление сотрудников милиции и людей в штатском с рациями.







Еще до начала акции на Привокзальной площади сотрудники правоохранительных органов начали задерживать собравшихся на площади людей. Их валили на асфальт и затаскивали в спецмашины. Увидев это, люди на площади начали хлопать в ладоши, что вызвало новые задержания. У журналистов вырывали камеры, и фотоаппараты, задержана корреспондентка газеты "Наша нива" Юлия Дорошкевич. Отобрали камеры у корреспондентки белорусской службы Радио Свобода Галины Абакунчик. Журналисты разных агентств два раза зафиксировали распыление слезоточивого газа.





Участники акции появились на другой стороне площади, через дорогу, там около ста человек начали хлопать в ладоши, что является одним из отличительных признаков "молчаливой" акции протеста. К ним сразу же ринулись "люди в штатском" и буквально на руках начали выносить по 3-4 человека с прилегающих к Привокзальной площади улиц и грузить их в подъезжающие спецавтобусы и автозаки. Потом, сцепившись руками, сотрудники органов, вытеснили людей с площади. Среди задержанных много случайных людей, которые, растерявшись, кричали "Милиция" – в то время, когда их хватали "люди в штатском".



Количество задержанных журналисты и свидетели происшедшего оценивают как минимум в несколько десятков человек.

В социальных сетях сообщается о более раннних арестах недалеко от стелы "Минск – город-герой": люди в штатском увели в неизвестном направлении группу молодых людей, которые пытались "захлопать" выступление Лукашенко. Как известно, аплодисменты являются одним из отличительных признаков "молчаливой" акции протеста. По этой причине начальник милиции общественной безопасности Минска Игорь Евсеев заявил накануне, что аплодисменты, звучащие от участников массовых гуляний, не будут расцениваться как нарушение правопорядка только в том случае, если они адресованы ветеранам войны и военным.

Напоминаем, 3 июля в Белоруси отмечали государственный праздник - День независимости. По этому случаю в столице при беспрецедентных мерах безопасности состоялся военный парад, который президент Александр Лукашенко принимал вместе с семилетним внебрачным сыном Колей.



В своем выступлении на параде Лукашенко заявил, что стране пытаются навязать бессовестный сценарий "цветных революций" и поставить Беларусь на колени. "Этого не будет", - подытожил он.

фото: svaboda.org