Высокосидевшие нашеукраинцы пройдут очищение в мажоритарных округах

Председатель политсовета партии "Наша Украина" Валентин Наливайченко в интервью 5 каналу, в воскресенье сообщил, что его однопартийцы, занимавшие во время оно высокие должности, пойдут на выборы по мажоритарным округам, информирует Украинская правда.



"Партийцы, которые были на властных должностях - министры, руководители различных ведомств, должны отчитаться людям и пройти очищение через мажоритарные округа", - сказал он.



"Партийный список, если поддержит партия и съезд, будет состоять из людей, которые не были дискредитированы, которые являются молодыми, способными и главное - пользуются уважением людей", - отметил Наливайченко.



Политик считает, что сейчас именно таким путем, а не через кулуарные партийн-бюрократические интриги и слухи должен составляться список, что сейчас это единственное спасение для любой демократической силы.



Наливайченко сообщил, что 8 июля состоится заседание политсовета партии и после этого партийные собрания.



"8 июля такая программа и платформа будет представлена. Надеюсь, что и политический совет, и съезд поддержат такие подходы", - сказал председатель политсовета.



На вопрос, будут ли исключатьиз партии тех, кто не прошел по мажоритарному округу, Наливайченко ответил, что это будет решать съезд.



Как известно, председателем "Нашей Украины" является бывший президент Виктор Ющенко. Глава политсосвета партии Валентин Наливайченко ранее возглавлял Службу безопасности Украины.