В проект пенсионной реформы внесли 1000 поправок

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В интервью каналу ICTV вице-премьер Сергей Тигипко поведал, что к законопроекту о пенсионной реформе после принятия его в первом чтении внесено около тысячи поправок, сообщает Украинская правда.



По его словам, в четверг был последний день внесения поправок, и сейчас их отрабатывает комитет.



Отвечая на вопрос относительно VIP-пенсий, вице-премьер сообщил, что пенсии, которые будут назначаться, будут ограничены максимально 10 прожиточными минимумами.



Однако, норму об ограничении уже назначенных пенсий, по его мнению, депутаты не поддержат. Соответствующая поправка, по словам Тигипко, уже внесена в законопроект.



"Есть конкретные выводы Конституционного суда, что мы не имеем права отменять эту норму", - сказал он.



Тигипко также выразил надежду, что на следующей неделе законопроект о пенсионной реформе будет проголосован в целом.