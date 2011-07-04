Турция признала Переходной нацсовет Ливии

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Турция признала руководящий орган ливийских повстанцев – Переходный национальный совет – в качестве законного представителя народа Ливии, сообщает Би-би-си.

Как заявил находящийся с визитом в Бенгази министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу, "требования реформ, с которыми выступает народ, должны быть удовлетворены, Каддафи должен уйти, и Ливия не должна быть поделена между его сторонниками и противниками".

Турция также пообещала выделить ливийским поставцам 200 млн долларов помощи в дополнение к 100 млн, обещанным в июне.

Как известно, Турция изначально выступала против военной кампании против Каддафи. Судя по всему, нынешний визит Давитоглу в Бенгази – главный опорный пункт повстанцев на востоке Ливии – свидетельствует о том, что Турция решила поддержать ливийскую оппозицию.



До начала восстания против режима полковника Каддафи турецкие строительные компании участвовали в Ливии в проектах стоимостью в миллиарды долларов.



Напоминаем, Переходный национальный совет уже признали более десятка стран, в том числе Германия, Италия и Франция.

фото: turkey-today.ru