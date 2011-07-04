В Белоруси начинают судить оппозиционеров

Белорусские суды сегодня приступают к рассмотрению административных дел в отношении участников акции протеста "Революция через социальную сеть", разогнанной накануне правоохранительными органами на Привокзальной площади Минска, сообщает ИТАР-ТАСС.



Белорусские СМИ сообщают о более чем 200-х задержанных, среди которых есть и журналисты. В правоохранительных органах обещают назвать точное число задержанных несколько позже.





Как уже сообщалось, в Минске на разгон протестующих на Привокзальной площади были брошены многочисленные отряды переодетых в штатское сотрудников спецслужб. Эти спортивной наружности короткостриженные люди демонстративно игнорировали законы, использовали грубую физическую силу, провоцировали драки, хватали участников акции, журналистов, даже простых зевак и тащили их в автобусы без регистрационных номерных знаков. Отметить стоит, что не щадили ни женщин, ни пожилых, ни детей. По свидетельствам очевидцев, во время столкновений был применен слезоточивый газ.



Попытки провести акции протеста против политики Лукашенко были предприняты и в других городах страны – в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве. Там также есть задержанные, в том числе журналисты.

фото: svaboda.org