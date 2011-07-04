В Киеве "захлопали" посольство Белоруси

В воскресенье, 3 июля, белорусские и украинские общественные активисты пикетировали посольство Беларуси в Украине, сообщает Корреспондент.



Таким образом они поддержали "молчаливую акцию" протеста, которая в этот День независимости прошла по всей Беларуси. Цель акции - отставка президента Александра Лукашенко.



Более 30 участников пикета держали транспаранты с надписями "Уходи!, Верам! Можам! Пераможам!, Бiлоруси, ми з вами, Лукашенко, звiльни затриманих!" и другие.





Периодически пикетчики хлопали в ладоши и откликались на сигналы проезжавших мимо автомобилей, водители которых выражали гудками клаксонов поддержку собравшимся.



Напомним, "молчаливые акции", организованные через социальные сети, проходят каждую среду во всех регионах Белоруссии и собирают в разных городах от нескольких десятков до нескольких тысяч участников. Организаторы призывают белорусов выходить на площади своих городов без транспарантов и не выкрикивать никаких лозунгов. Участники акций только периодически хлопают в ладоши.



Первые акции были малочисленными, однако количество участников постоянно увеличивалось и 29 июня только в Минске на улицу вышли уже более 5 тыс. человек. По итогам двух последних акций в Минске и еще 30 городах Беларуси были задержаны более 600 человек.



При этом большинство задержаний проводили люди в гражданском без каких-либо опознавательных знаков. В отношении более чем 200 задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях.



Вчера в столице Беларуси сотрудники правопорядка во время задержания участников акции протеста, проходившей на Привокзальной площади, использовали спецсредства.



В Киеве пикет в поддержку белорусских акций протеста уже проводился 19 июня возле посольства Беларуси.

фото: belapan.com