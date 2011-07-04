Налоговая создает мультэкшн об украинских поросятах-неплательщиках

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В октябре украинские налоговики хотят выдать в эфир мультфильм о работе инспекторов

Об этом «Сегодня» сообщил начальник пресс-службы ГНС в Донецкой области Виктор Масловский.

Фильм снимается по сценарию белорусского автора Людмилы Богдановой (псевдоним Ника Ракитина) а главными отрицательными героями станут три украинских злостных неплательщика налогов — Ниф-Нифенко, Нуф-Нуфенко и Наф-Нафенко.

По сюжету, налоговый инспектор Тарас Иванович Лелеко вместе с двумя школьниками, Галей и Павликом, а также волком, подземными ходами пробирается в замок, где живут толстяки-поросята, из-за чьих неплатежей город приходит в упадок. По сценарию, в итоге все снова становится ухоженным и чистым.



Интересно, что сам инспектор Лелеко часто плавает под водой с аквалангом, и на поверхность его можно вызвать, произнеся пароль «Честь». Говорят, что вскоре трейлер мультфильма будут показывать в кинотеатрах перед началом фильмов.



Кстати, по информации издания на этой неделе должны стартовать кастинги актеров на художественный сериал о налоговиках. «Они пройдут на киностудии Довженко, — рассказал нам режиссер фильма Руслан Минжинский. — Все, в том числе и название фильма, будет определено на сегодняшнем заседании. Кандидатура звезды «Интернов» Ивана Охлобыстина на главную роль утверждена, и на кастингах его не будет».

фото: dpa.dn.ua