Дело Тимошенко: у стен суда собирается группа поддержки

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Под зданием Печерского районного суда столицы, где будет рассматриваться "газовое дело" экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, собрались сторонники лидера "Батькивщины", передает корреспондент УНН.



Поддержать Тимошенко пришли представители "Фронту змин", нардепы-бютовцы Павловский и Шкиль. У стен суда построили сцену, звучат украинские народные песни.



Возле здания расположились и оппоненты Тимошенко.



Напоминаем, сегодня в 10:00 Печерский райсуд Киева рассмотрит по существу уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко.

Как известно, в ходе заседания 29 июня Юлия Тимошенко выдвинула ходатайство о том, чтобы суд дал ей срок в три дня для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела и "посмотреть обвинительное заключение" и еще три недели перерыва, "чтобы прочитать материалы дела в нормальном темпе, а не по четыре тысячи страниц в сутки".